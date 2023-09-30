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        Haberler Televizyon 'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı

        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı

        SHOW TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım'ın 'Aile' dizisi, salı akşamı yeni sezonuyla izleyicilerle buluşacak. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği 'Aslan' ile 'Devin'in inatlaşmasının ekrana geldiği sahne, ikilinin yine çok konuşulacak sahnelere imza atacağının sinyalini veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 15:13 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:14
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        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı ilk sezonuyla ekrana damga vuran dizisi 'Aile'nin yeni sezonu Salı akşamı başlıyor. Yeni sezonun ilk bölümünden yayınlanan sahnede Aslan ve Devin’in birbiriyle inatlaşması ekrana geliyor. İlk sezonun sonunda ilişkilerinde büyük bir sınava tutulan Aslan ve Devin’in ilişkisinde bu sezon neler olacağı ve aşklarının ne gibi zorluklarla karşılaşacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Herkesten uzak bir sahil kasabasına giden ancak yine karşısında Aslan’ı bulan Devin, gitmeye karar veriyor ancak son anda kalmaya karar verip Aslan’a meydan okuyor.

        'AİLE'NİN 2. SEZON 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Soykan sofrasının parçalanmasından sonra Aslan dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışırken; hayatında temiz bir sayfa açmak için bir marina satın alır. Devin ise ödediği bedellerden sonra Aslan’la evliliğini sonlandırmaya kararlıdır. Bu yüzden bir boşanma avukatıyla anlaşır. Marinanın açılışında internete sızan bir video, iyileşen yaraları yeniden kanatırken; herkes aynı sorunun cevabını merak eder: “Videoyu kim sızdırdı?”

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        Devin sızan videodan sonra soluğu herkesten uzak bir sahil kasabasında alır. Ancak tek bir kişiden kaçamayacaktır: Aslan, yeniden aile olabilmek ve Devin’in yaralarını sarabilmek için onu ikna etmeye çalışır. Ancak Devin, bu aşk için ödediği bedelleri kolay kolay unutamayacaktır.

        Hülya, derneğinin bağış gecesinde büyük hesaplaşmalar yaşarken; yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşadığını öğrenen Cihan, artık tüm gücüyle Soykanların karşısındadır. Bugüne kadar kendisinden çalınanların bedelini aileye ödetmeye kararlıdır. Devin’in kendisi ile ilgili öğreneceği acı bir gerçek onu Aslan’la yeniden kopma noktasına getirir. Devin kendini büyük bir dönüm noktasında bulur. Ya kalacak, ya gidecektir artık.

        Soykanları etkileyecek büyük bir haber alan Aslan, ailesini bir arada tutabilmek için harekete geçerken; alacağı bir kararla herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişecektir.

        Yeni sezon hikâyesi ve zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleriyle kuvvetli bir giriş yapmaya hazırlanan ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara; Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        'Aile' yeni sezonuyla Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #aile
        #show tv
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