Aile Şerefi filmi konusu fakir bir ailenin ogluna araba çarpinca aile iyice perisan olması ile başlar. Arabayi kullanan kisi ailenin kizina asik olup pesini birakmayinca hikaye iyice karışacaktır. Aile Şerefi oyuncuları kimlerdir? Aile Şerefi film müziği nedir? İşte merak edilenlerin yanıtı...

AİLE ŞEREFİ KONUSU

Rıza at arabası ile maden suyu satarak para kazanmakta, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinmektedir. Yeni evlenen kızları Ayşe ve damatlarının da yanlarına katılmasıyla yaşam sıkıntısına düşerler. Damat Zihni işportacı, oğullarından Selim Tıp Fakültesi’nde öğrenci, Hasan bir fabrikada, kızı Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde işçidir. Ortaokulda okuyan en küçük oğlan Murat’a araba çarpınca bütün aile perişan olur.

AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI

Münir Özkul - Rıza

Adile Naşit - Emine

Itır Esen - Zeynep

Şevket Altuğ - Zihni

Mahmut Hekimoğlu - Selim

Mahmut Cevher - Hasan

Ayşen Gruda - Ayşe

Eriş Akman - Oktay

AİLE ŞEREFİ FİLM MÜZİĞİ

Film müziğinin bestecisi: Melih Kibar