'Aile Sırları', sahnelenmeye başlayacak
Aile sırlarının büyük bir yüzleşmeyle sahneye döküleceği 'Aile Sırları', BKM imzasıyla sahnelenmeye başlayacak
BKM, 2026’nın en dikkat çeken oyunlarından birine imza atarak sıcak bir aile hikâyesini tiyatro sahnesine taşıyor. Evrim Yağbasan’ın yazdığı ‘Bir Aile Provası’ birbirinden güçlü isimleri bir araya getirdi.
Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı oyunda trajikomik bir aile hesaplaşması sürprizlerle dolu anlarla seyircilerin karşısında olacak.
‘Bir Aile Provası’, sezon boyunca Maximum Uniq Box sahnesinde ve bir çok salonda tiyatroseverlerle buluşacak. 16 Şubat’ta perde açacak oyunun tüm tarihleri satışa sunuldu.
OYUN TAKVİMİ
16 Şubat Pazartesi 20.30... Maximum Uniq Box
17 Şubat Salı 20.30... Maximum Uniq Box
27 Şubat Cumartesi 20.30... Maximum Uniq Box
13 Mart Cuma 20.30... Mall of İstanbul MOİ Sahne
27 Mart Cuma 20.30... Maximum Uniq Box
Aile içinde yıllardır ertelenen konuşmalar ve küçük hesaplaşmalar yerini hem komik hem de hızla kontrolden çıkan bir yüzleşmeye bırakacak.
BKM yapımı ‘Bir Aile Provası’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.
BİR AİLE PROVASI KÜNYE
Yapım: BKM
Yürütücü Yapımcı: Omnia Yapım
Yazan: Evrim Yağbasan
Yöneten: Gülhan Kadim
Dramaturg: Erdem Avşar
Oyuncular: Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın
Yapım Koordinatörleri: Aylin El, Okan Eken