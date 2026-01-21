Habertürk
        'Aile Sırları', sahnelenmeye başlayacak

        Aile sırlarının büyük bir yüzleşmeyle sahneye döküleceği 'Aile Sırları', BKM imzasıyla sahnelenmeye başlayacak

        Giriş: 21.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:54
        Aile sırları sahneye dökülüyor
        BKM, 2026’nın en dikkat çeken oyunlarından birine imza atarak sıcak bir aile hikâyesini tiyatro sahnesine taşıyor. Evrim Yağbasan’ın yazdığı ‘Bir Aile Provası’ birbirinden güçlü isimleri bir araya getirdi.

        Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı oyunda trajikomik bir aile hesaplaşması sürprizlerle dolu anlarla seyircilerin karşısında olacak.

        ‘Bir Aile Provası’, sezon boyunca Maximum Uniq Box sahnesinde ve bir çok salonda tiyatroseverlerle buluşacak. 16 Şubat’ta perde açacak oyunun tüm tarihleri satışa sunuldu.

        OYUN TAKVİMİ

        16 Şubat Pazartesi 20.30... Maximum Uniq Box

        17 Şubat Salı 20.30... Maximum Uniq Box

        27 Şubat Cumartesi 20.30... Maximum Uniq Box

        13 Mart Cuma 20.30... Mall of İstanbul MOİ Sahne

        27 Mart Cuma 20.30... Maximum Uniq Box

        Aile içinde yıllardır ertelenen konuşmalar ve küçük hesaplaşmalar yerini hem komik hem de hızla kontrolden çıkan bir yüzleşmeye bırakacak.

        BKM yapımı ‘Bir Aile Provası’ seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

        BİR AİLE PROVASI KÜNYE

        Yapım: BKM

        Yürütücü Yapımcı: Omnia Yapım

        Yazan: Evrim Yağbasan

        Yöneten: Gülhan Kadim

        Dramaturg: Erdem Avşar

        Oyuncular: Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın

        Yapım Koordinatörleri: Aylin El, Okan Eken

