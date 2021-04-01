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19 yıl önceki aile vahşetinde yeni gelişme! Maktulün annesi ve kardeşleri için istenen ceza belli oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde 19 yıldır kendisinden haber alınamayan Gündüz Karademir'in aile vahşetine kurban gittiğine ilişkin soruşturma tamamlandı. Geçen yıl şubat ayında kemikleri gömülü bulunan Gündüz Karademir'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan annesi ve 3 kardeşi hakkında istenen ceza da belli oldu. TAPE kayıtlarına yer verilen iddianamede, "Şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde iştirak halinde hareket ederek maktul Gündüz Karademir'i öldürdükleri anlaşılmıştır" denildi. İddianamede, makul ve daha az zarar verici bir yal olacağı gerekçesiyle suçu yaşlı annenin üstlenmesine karar verildiğine yer verildi. Sanık anne ve 3 kardeş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

FLAŞ GELİŞME! Son dakika: 19 yıl sonra ortaya çıkan aile vahşetinde yeni gelişme!
19 yıl sonra ortaya çıkan aile vahşetinde yeni gelişme!
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AA

Gaziantep'in Araban ilçesinde 19 yıldır kendisinden haber alınamayan ve kemikleri gömülü bulunan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla annesi ve 3 kardeşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kırsal Karavaiz Mahallesi'nde kendisinden 19 yıldır haber alınamayan Gündüz Karademir'in öldürüldüğüne yönelik ihbarın ardından yürütülen soruşturma tamamlandı. Maktulün annesi tutuklu Zeynep Karademir ve kardeşi Hasan Karademir ile tutuksuz Türkan A. ve Cemile B. hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

AİLESİ KAYIP MÜRACAATI DA YAPMAMIŞ

İddianamede, görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı araştırmada, adına kayıtlı telefon hattı olmayan Gündüz Karademir'in terör örgütüne katıldığına dair istihbarat, yurt dışına çıkış ve hastane kaydı, otelde konaklama bilgisi bulunmadığı, eczaneden reçeteli ilaç almadığı bildirildi. Yaklaşık 19 yıldır yaşadığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamayan Gündüz Karademir hakkında ailesi tarafından kayıp müracaatı da yapılmadığı ifade edilen iddianamede, bu nedenlerle şahsın öldürülmüş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

SANIKLARIN PANİĞİ TAPE KAYITLARINA YANSIDI

Gündüz Karademir'in yakınlarının ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle şüpheliler hakkında sulh ceza hakimliğinin kararıyla teknik dinleme yapıldığı kaydedilen iddianamede, TAPE kayıtlarında ailenin panik hissi yaşadığının anlaşıldığı aktarıldı. İddianamede, bir evde toplanan şüphelilerin, fail ya da failleri saklamaya çalıştığı, yaşlı annenin suçu tek başına üstlenmesinin makul ve daha az zarar verici bir yol olduğu noktasında fikir birliğine vardığı vurgulandı.

EVİN AHIRINA GÖMÜLMÜŞ

İddianamede, araştırma sonucunda Gündüz Karademir'in aile içinde belirlenemeyen bir nedenle öldürüldüğü, o dönem evleri olan, şu an H.K.'ye ait evin ahırında yaklaşık yarım metre derinliğindeki çukura gömüldüğü anlatıldı. H.K.'nin evin mülkiyetini devir alma girişimleri sebebiyle cesedin çıkartılarak Yukarıkaravaiz Mahallesi Suderesi mevkisindeki ağacın yanına gömüldüğü belirtilen iddianamede, tahkikat kapsamındaki yer gösterme işlemi sırasında cesedin bulunduğu bildirildi.

'EYLEM VE FİKİR BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET EDEREK...'

İddianamede, kemiklerdeki DNA incelemesinde, maktulün annesinin Zeynep Karademir olduğunun belirlendiği bilgisi yer aldı. Yine TAPE kayıtlarında Hasan Karademir'in annesine sürekli doğru ifade vermemesi yönünde telkinde bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, Karademir'in Cemile B. ile yaptığı görüşmede de "gençlikten ve yokluktan yaptığını, artık işin işten geçtiğini" söylediği aktarıldı. İddianamede, "Şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde iştirak halinde hareket ederek maktul Gündüz Karademir'i öldürdükleri anlaşılmıştır" değerlendirilmesi paylaşıldı.

JASAT ekipleri, 21 Şubat 2020'de Araban ilçesi Suderesi mevkisinde toprağa gömülü kemik parçaları bulmuştu.

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