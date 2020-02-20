İHA

Gaziantep'te aile arasındaki arazi anlaşmazlığında gelinin ihbarıyla, 20 yıldır kayıp olan Gündüz Karadeniz'in annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İddiaya göre, Gaziantep'te Karademir ailesinin gelini olan E.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Z.K. ve çocuklarının 20 yıl önce cinayet işlediğini iddia ederek jandarmaya başvurdu. E.K. yaptığı ihbarda kocası Gündüz Karadeniz'in, Araban'ın Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki evlerinde kayınvalidesi ve diğer kardeşleri ile yaşadığı tartışmada öldürüldüğünü ileri sürdü.

EVLERİNİN YAKININDAKİ ARAZİYE GÖMMÜŞLER

O dönemde 23 yaşında olan ve eşinden ayrılmış olan Gündüz Karadeniz'i soranlara ise kayıp olduğunun söylendiğini iddia eden E.K., Gündüz Karadeniz'in yine annesi ve kardeşleri tarafından evlerinin yakınlarındaki bir araziye gömüldüğünü söyledi.

KAZIDA İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

E.K.'nın ifadeleri üzerine harekete harekete geçen jandarma ekipleri tarafından Araban Cumhuriyet Savcılığı'nın izni ile gelin Karademir ailesinin evinin 2 kilometre uzağındaki Çöplü mevkiindeki arazide kazı çalışması yapıldı. Karademir ailesine ait olan arazide gece yapılan kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Kazı çalışmalarında bulunan kemikler üzerine aralarında Adana, Gaziantep merkez, Gaziantep'in Araban ilçe merkezi, Yukarıkaravaizler Mahallesi'nin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Yapılan soruşturma kapsamında Çöplü mevkiinde bulunan kemikler toplanarak önce jandarmaya, ardından ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kemiklerden alınacak örneklerin gerekli testlerin ardından DNA'sı belirlenerek, öldürüldüğü iddia edilen Gündüz Karadeniz'in kemikleri ile karşılaştırılacak.