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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 145 sözleşmeli personel yapacağını açıklamıştı. Yapılan duyurunun sonrasında personel alımı başvuru tarihleri ve şartları adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden, elektronik ortamda alınacak. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı kadro dağılımı...

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  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları neler kadro branş dağılımı nasıl olacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuruları 5 Aralık tarihinde başladı. Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacak olup, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Peki, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları neler kadro branş dağılımı nasıl olacak?

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada "Adaylar başvurularını 5-16 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı” üzerinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

     
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları neler kadro branş dağılımı nasıl olacak?

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    MÜHENDİS (ELEKTRİK-ELEKTRONİK) 5

    MÜHENDİS (HARİTA-JEODEZİ) 4

    MÜHENDİS (MAKİNE MÜHENDİSİ) 3

    MÜHENDİS (İNŞAAT MÜHENDİSİ) 3

    ŞEHİR PLANCISI 1

    MİMAR 5

    MİMAR (PEYZAJ MİMARI) 1

    DİYETİSYEN 1

    KÜTÜPHANECİ 2

    TEKNİKER (ELEKTRİK TEKNİKERİ) 2

    TEKNİKER (SIHHİ TESİSAT TEKNİKERİ) 1

     
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları neler kadro branş dağılımı nasıl olacak?

    TEKNİSYEN (İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİSYENİ) 1

    TEKNİSYEN (İNŞAAT-YAPI TEKNİSYENİ) 1

    TEKNİSYEN (MOBİLYA VE DEKORASYON TEKNİSYENİ) 2

    BÜRO PERSONELİ(ADALET) 4

    BÜRO PERSONELİ 18

    BÜRO PERSONELİ (BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK) 8

     
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları neler kadro branş dağılımı nasıl olacak?

    DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)(B Sınıfı) 15

    DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)(D Sınıfı) 5

    DESTEK PERSONELİ (YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ) 4

    DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ - KADIN) 25

    DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ - ERKEK) 10

    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN) 4

    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) 20

     
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları neler kadro branş dağılımı nasıl olacak?

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    A) Genel Şartlar: a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

     

     
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları neler kadro branş dağılımı nasıl olacak?

    b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

     
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru şartları neler kadro branş dağılımı nasıl olacak?

    c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak.

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