"Bu çalışmalarımızı da inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sunduğumuz bir hak da kamuda atama. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuda atadık. 19 Eylül Gaziler Günü. Biz de inşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz."