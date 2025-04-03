Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür etti.

Bakanlığın paylaşımında, "Bu akşam sahada sadece futbol değil, geleceğimizle olan bağımız da vardı. 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı kutlu olsun.' Teşekkürler Fenerbahçe ve Galatasaray." ifadeleri yer aldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.