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        Haberler Gündem Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'e suç duyurusu | Son dakika haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'e suç duyurusu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik olarak suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.06.2024 - 21:42 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:42
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        Bakanlıktan Turhan Çömez'e suç duyurusu
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        İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

        İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

        Haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocuğumuzla kurguladığı ve yasa dışı gerçekleştirdiği yayındaki iddialar ile ilgili halihazırda adli ve hukuki süreçler devam etmektedir.

        Ancak Turhan Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur. Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır.

        Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Bakanlığımız tüm çocukların üstün yararını gözetmektedir. “Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili” sıfatını taşıyan bir kişinin Anayasamıza ve ilgili kanunlara uyması beklenmekte, aynı hassasiyeti gözeterek çocuklarımızı siyasi bir malzeme olarak kullanmak yerine onları güçlendirmek ve korumak için yapılabilecekleri yapıcı bir dille dile getirmesi gerekmektedir. Unutulmaması gereken şey, çocukların siyaset üstü olduğudur! Bugüne kadar çocuklarımızın hayatlarını ve güvenliklerini kimsenin siyasi emellerine feda etmedik, etmeyeceğiz!

        Ayrıca devlet kurumlarından herhangi bir izin almadan devlet korumasında olan çocuklarla zorla gerçekleştirilen, kurgu dolu yayına dair çocukların bu yayının yapıldığı yere götürülmesinde başta Turhan Çömez ve dahli bulunan tüm ilgililer hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması”, “Bakım ve gözetim altındaki kişinin rıza dışı kaçırılması” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından suç duyurusunda bulunuyoruz!

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        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #Turhan Çömez suç duyurusu
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