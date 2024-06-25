Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'e suç duyurusu

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocuğumuzla kurguladığı ve yasa dışı gerçekleştirdiği yayındaki iddialar ile ilgili halihazırda adli ve hukuki süreçler devam etmektedir.

Ancak Turhan Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur. Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Bakanlığımız tüm çocukların üstün yararını gözetmektedir. “Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili” sıfatını taşıyan bir kişinin Anayasamıza ve ilgili kanunlara uyması beklenmekte, aynı hassasiyeti gözeterek çocuklarımızı siyasi bir malzeme olarak kullanmak yerine onları güçlendirmek ve korumak için yapılabilecekleri yapıcı bir dille dile getirmesi gerekmektedir. Unutulmaması gereken şey, çocukların siyaset üstü olduğudur! Bugüne kadar çocuklarımızın hayatlarını ve güvenliklerini kimsenin siyasi emellerine feda etmedik, etmeyeceğiz!