Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ailelere yüzde 40 indirimli sinema bileti detayları neler, hangi gün ve hangi sinemalarda geçerli, yüzde kaç indirim yapılıyor?

        Ailelere yüzde 40 indirimli sinema bileti hangi günlerde ve hangi sinemalarda geçerli?

        2025'in Aile Yılı ilan edilmesinden sonra bir karar daha hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; aileler, belirlenen günlerde sinema biletlerini yüzde 40 indirimli bir şekilde alabilecek. Peki, indirimler nerede ve hangi günler geçerli? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 02.03.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında, ailelerin sinema biletlerini yüzde 40 indirimle alacağı açıklandı. Bakan Göktaş, aileleri halk günü indirimlerinden yararlanmaya davet etti. İşte, indirimli sinema bileti detayları...

        2

        SİNEMALARDA AİLE YILI İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; aileler sinema filmlerini yüzde 40 indirimli izleyebilecek.

        3

        SİNEMALARDA AİLE YILI İNDİRİMİ HANGİ GÜNLERDE VE NERELERDE GEÇERLİ?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında Pazartesi ve Çarşamba günleri ailelere yüzde 40’a varan indirim uygulanacak.

        4

        "FAALİYETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

        Aile Yılı boyunca ailelerin, kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı