Ailelere yüzde 40 indirimli sinema bileti hangi günlerde ve hangi sinemalarda geçerli?
2025'in Aile Yılı ilan edilmesinden sonra bir karar daha hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; aileler, belirlenen günlerde sinema biletlerini yüzde 40 indirimli bir şekilde alabilecek. Peki, indirimler nerede ve hangi günler geçerli? İşte, detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında, ailelerin sinema biletlerini yüzde 40 indirimle alacağı açıklandı. Bakan Göktaş, aileleri halk günü indirimlerinden yararlanmaya davet etti. İşte, indirimli sinema bileti detayları...
SİNEMALARDA AİLE YILI İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; aileler sinema filmlerini yüzde 40 indirimli izleyebilecek.
SİNEMALARDA AİLE YILI İNDİRİMİ HANGİ GÜNLERDE VE NERELERDE GEÇERLİ?
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında Pazartesi ve Çarşamba günleri ailelere yüzde 40’a varan indirim uygulanacak.
"FAALİYETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"
Aile Yılı boyunca ailelerin, kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.