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Haberler Televizyon Aile’nin 2. bölüm tanıtımı yayınlandı
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Bu akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan 'Aile'nin ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

Show TV’nin Ay Yapım imzalı uzun süredir merakla beklenen yeni dizisi ‘Aile’ bu akşam ilk bölümüyle seyirci ile buluştu. Yayın boyunca sosyal medya listelerinin başında yer alan dizi övgüleri toplarken bölümün ardından dikkatleri üzerine çeken 2.bölüm tanıtımı da yayınlandı.

Aile’nin 2. bölüm tanıtımı yayınlandı
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“EN BÜYÜK HATALARI BERABER YAPACAĞIZ!”

Devin’in Aslan’a “Bizim gibi iki tane ruh hastasının bir arada mutlu olmasının imkanı yok!” dediği anların dikkat çektiği tanıtımda, ikili özel bir davete katılıyor. Aslan ve Devin’in geçirdiği romantik akşamın sonunda neler yaşayacağı merakla beklenirken, çiftin uyumu herkesi büyülüyor.

AİLE’NİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aslan ve Devin’in yolu İzmir uçağında kesişti. Aslan, acelesi olan ve taksi bulamayan Devin’i gideceği yere kadar bırakmayı teklif edince olaylar başladı. Kardeşinin yanına hastaneye yetişmeye çalışan Devin, Aslan’ın arabasına bindi. Aslan, Devin’i bırakıp gidemedi. Kardeşi Yağmur ile ilgili sorunlarla ilgilendi. Bu sırada Soykan ailesi meşhur sofralarında toplanmıştı çünkü Yusuf Soykan’ın doğum günüydü. Soykanlar için aile sofrası çok önemliydi, Aslan ise Devin’le tanıştığı ilk gün bu sofraya gelmeyerek kritik bir kuralı çiğnedi. Oğlu Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden Hülya Soykan için bu büyük bir sorundu.

Aslan ve Devin, İstanbul’a döndüğünde yeniden bir araya geldi. Devin, Aslan’ın kendisinde kalan ceketini geri götürünce Aslan, Devin’i buluşmaya ikna etti. İkili ilk randevusunda hiç tanımadıkları bir çiftin düğününe katılarak çılgınca eğlenip romantik anlar yaşadı. Gecenin sonunda Aslan, kendilerini takip eden bir araçtan kurtulmaya çalışınca Devin, Soykanlar ile ilgili internette gördüğü bilgilerin de etkisiyle gerildi.

İkili arasındaki gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. Ancak Aslan, Devin’in peşini bırakmamaya kararlıydı. Aslan, Devin’i bir buluşmaya daha ikna etti ancak bu sefer gidecekleri yer çok önemliydi. Aslan, Devin’i evine yani Soykanların meşhur sofrasına getirdi. Başta Hülya olmak üzere herkesi şoke etti. Bu sırada finalde Aslan’ın eski sevgilisi Aysel’in bir trafik kazası geçirdiği görüldü. Hülya ile bir çekişmenin içinde olan Aysel’in bu kazası akıllara “Kazanın sebebi Hülya mı?” sorusunu getirdi. Hülya’nın, Devin ve Aslan ilişkisine karşı ne yapacağı ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle 14 Mart Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 2. Bölüm Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/aile-2-bolum-1-fragmani/110151

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay

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