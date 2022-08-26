Ailesini katleden babadan tüyler ürperten sözler! 0:00 / 0:00

DHA

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife (13) Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürüp, teslim olan Hasan Karaaslan'ın (40) polisteki ifadesi ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre Karaaslan, olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını, bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu ileri sürdü. POLİSE TESLİM OLDU Bu sesler nedeniyle zayıf düştüğünü, olay sırasında da kendinde olmadığını iddia eden Karaaslan, "Ben de 'Delirttiniz beni' dedim. Klimanın altında, köşede duran tüfeği elime aldım. Eşim ve çocuklarımın olduğu odaya geçtim. Tüfekle birlikte odaya girdiğimde, eşimin ve kızlarımın seslerini duydum. Eşim koridora doğru kaçtı. Tamamen hatırlamamakla birlikte bir defa daha ateşlemiş olabilirim" dedi. Olay, 24 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 8 çocuk babası Hasan Karaaslan, evde, uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'a pompalı tüfekle ateş etti. Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti, Leyla Karaaslan ise çığlık atarak kaçmaya çalıştı. Ancak Hasan Karaaslan, diğer odaya kaçan eşine tekrar ateş edip, öldürdü. Daha sonra yandaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan 2 çocuğuna yönelen Karaaslan, komşuları görünce aracına binip, polis merkezine giderek teslim oldu.

ANNE İLE KIZLARI YAN YANA DEFNEDİLDİ Eşi Leyla (Solda) ile kızları Derya (Sağda), Melek (Sol altta) ve Şerife Karaaslan (Sağ altta) Anne ve 3 kızı, otopsi işlemlerinin ardından İdil ilçesine bağlı Sırt köyünde yan yana defnedildi. Bu arada Karaaslan'ın 2 çocuğunun fındık işçisi olarak Karadeniz Bölgesi´ne gittiği, diğerinin ise İstanbul'da bulunduğu belirtildi. Hasan Karaaslan da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 'SES O KADAR ÇOK YÜKSELİYORDU Kİ; BENİ ZAYIFLATIYORDU' Karaaslan, emniyetteki ifadesinde; olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını, bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu ileri sürdü. Sesin kaynağının bir telefon olabileceğini düşündüğünü söyleyen Karaaslan, bazı sesleri eşi ile kızı Derya'ya benzettiğini söyledi. Derya'nın sesi olduğunu düşündüğü sesin kendisine 'Bu telefonu bana vereceksin' dediğini anlatan Karaaslan, "Ben de bu durumu anlatmak için savcılığa gittim ve telefonumun dinlenildiğini söyledim. Görüştüğüm görevliler, beni emniyete yönlendirdi. Emniyete giderken duyduğum ses, 'Emniyette tanıdıklarım var, bundan bir şey çıkmaz, gitme' dedi. Ben de bunun üzerine sabah 09.30 sıralarında aracım ile Midyat'a gittim. Yoldayken duyduğum sesler, 'Yav gitme gitme, seni öldürürler' diyordu. Bu sese aldırış etmeyince de aynı ses, 'Ya o telefonu getirirsin ya da seni öldürteceğim' diyordu. Ses bazen o kadar çok yükseliyordu ki; beni zayıflatıyordu" dedi. "SAVCILIK VE EMNİYETE GİTTİM, YİNE DE BENİ GÖNDERDİLER" Mardin'in Midyat ilçesine ulaştığında emniyete gittiğini ama sesin kendisini iyice zayıflatması nedeniyle kendisini ifade edemediğini anlatan Karaaslan, "Sesler, eşimin ve çocuklarımın ismini söylüyordu. Ses, sürekli olarak beni öldürtmekle tehdit ediyordu. Bana sürekli 'O telefonu getir, telefonda bir şeyler var' diyordu. Emniyette polis ile konuştum, beni savcılığa yönlendirdi. Savcılıkta da 'Telefonum dinleniyor' dedim. Savcılık, beni tekrar emniyete yönlendirdi. Polis, 'Bana senin İdil'e gitmen lazım' dedi. 'Çocuklarımdan, tanıdıklarımdan şüphe ediyorum, burada müracaat etmek istiyorum' dedim. Yine de beni gönderdiler. Bir GSM bayisine gittim. Telefonumu kontrol ettirdim. Telefon bayisindeki eleman bir şey bulamayıp, geri verdi. Sonra müşteri hizmetleri ile görüştüm. Dinlenip, dinlenmediğimi sordum. Bana, 'Biz karar veremeyiz' dediler. Sonra ismini bilmediğim bir avukata gittim. Avukatın ofisi 3'üncü kattaydı; onlar da bir şey yapamayacaklarını söyledi. Oradan ayrıldım" diye konuştu.