        Aileyi ayakta tutuyordu, devlet devreye girdi | Son dakika haberleri

        Aileyi ayakta tutuyordu, devlet devreye girdi

        Bartın'ın Ulus ilçesinde engelli annesi ve 2 kardeşine bakan Engin Kalender'in vefat etmesi üzerine ortada kalan aile bakım merkezine yerleştirilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 01:40 Güncelleme:
        Aileyi ayakta tutuyordu, devlet devreye girdi

        Bartın'ın Ulus ilçesi Dörekler köyünde 3 yıldır zihinsel engelli annesi Nazife (76) ile zihinsel engelli kardeşleri Muzaffer (55) ve Cemil'e (36) bakan Engin Kalender, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, evli ve bir çocuğu bulunan Engin Kalender'in kendi ailesinin yanı sıra engelli annesi ve kardeşleri de ortada kalmıştı.

        Çıkan haberler üzerine ise Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, engelli ailenin uygun bir bakım merkezine yerleştirileceği duyuruldu. Açıklamada, 'İlimiz Ulus ilçesinde ikamet eden Kalender ailesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzden 2016 yılından bu zamana engelli evde bakım ücretinden faydalanmakta ve birimlerimiz tarafından uzun süredir takip edilmektedir.

        Engin Kalender'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bilgisi alındıktan sonra yapılan görüşmelerde engellilerin yenge Satı Kalender'in refakatinde, aynı konutta kaldıkları anlaşılmıştır. Engelli bireyler yenge Satı Kalender'in de kabul etmesi durumunda Müdürlüğümüzce durumlarına uygun bir bakım merkezine en kısa sürede yerleştirilecektir'' denildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        Türkiye'de Dünya Kupası coşkusu: İnsanlar sokaklara döküldü!
        Montella: Hayallerimize kavuştuk!
        Dünya Kupası resmi hesabından Türkiye paylaşımı!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        Ünlü isimlerin Dünya Kupası sevinci
        "2-3 hafta içinde İran'dan çıkacağız"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"