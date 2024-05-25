Ajda Pekkan: Bizi de uyutsunlar o zaman
Ajda Pekkan, yaz turnesi kapsamında Antalya'da verdiği konserde sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya tepki gösterdi; "Bizi de uyutsunlar o zaman"
Süperstar Ajda Pekkan, yaz turnesinin ateşini Antalya'da yaktı. Kerkisolfej Organizasyonu tarafından düzenlenen konserde Antalya Açıkhava'da sahne alan Pekkan, harika performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
"ONLAR MASUM"
Ajda Pekkan, verdiği konserde sokak hayvaları hakkında çıkan yasaya da tepki gösterdi. Pekkan; "Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar. Tabiki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insalar oluyor, yanlış yapanlarda oluyor, hayvanlarda anlıyor bunu. Ben öyle bir hâle geldimki biraz radikal bir tipim Bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizide uyutsunlar o zaman" dedi.
Türkiye turnesine devam edecek olan Süperstar:
27 Mayıs'ta Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava
19 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava
24 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava
28 Haziran'da Ankara Atılım Sahnes
8 Temmuz Bodrum Açıkhava Tiyatrosu
14 Temmuz Çeşme Açıkhava
20 Temmuz’da ise Marmaris Amfi Tiyatrosu