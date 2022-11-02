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Haberler Magazin Ajda Pekkan kaç yaşında? Ajda Pekkan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?
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Ajda Pekkan ameliyata alındı!

Gelen son dakika bilgilerine göre Ajda Pekkan evinde düşmesi sonucu kalça kemiğini çatlattı. Ünlü ismin menajerinden konuyla alakalı açıklama geldi.

Ajda Pekkan kaç yaşında? Ajda Pekkan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?
Ajda Pekkan sağlık durumu nasıl?
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Gelen son dakika haberlerine göre Süperstar Ajda Pekkan, evinde düşmesi sonucu kalçasını çatlattı. Menajeri konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AJDA PEKKAN KAÇ YAŞINDA?

Süperstar Ajda Pekkan, 1946 doğumludur. Ünlü sanatçı 78 yaşındadır.

AJDA PEKKAN'A NE OLDU?

Söylenene göre Ajda Pekkan sabah saatlerinde evde düşerek kalçasını çatlattı.

AJDA PEKKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında menajeri Oğuz Arınmış açıklamalarda bulundu. Söylenene göre Pekkan, evinde düşerek kalça kemiğini çatlatmış. Konuyla alakalı Arınmış şu ifadeleri kullandı;

"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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