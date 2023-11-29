SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği ve cuma akşamlarına damga vuran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz bir konuk olacak. Her fırsatta 'Kızılcık Şerbeti'ne olan hayranlığını dile getiren Ajda Pekkan, dizide rol alacak.

Süperstar herhangi bir karakter olarak değil, Ajda Pekkan olarak senaryoda olacak. Ajda Pekkan'lı bölüm yılbaşı gecesi ya da 29 Aralık Cuma gecesi yayınlanacak.

Ajda Pekkan ve Pembe Ünal

"BAYILARAK İZLİYORUM"

Geçtiğimiz nisan ayında Antalya’da sahneye çıkan Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelenler arasında 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör de vardı. Oyuncuyu gören Süperstar, konsere kısa bir ara vererek dizi hakkındaki duygu ve görüşlerini paylaşmıştı.

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Ajda Pekkan, "Bayılarak izliyorum, cuma akşamları; benim bütün ekibim, bütün arkadaşlarımca hiçbir randevu alınmıyor. O sinerji herkese geçti. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum, devam edin. Bütün arkadaşlara çok selamlar" demişti.

O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Doğukan Güngör ise, "İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti sevgili Ajda Pekkan Antalya’da hem de konseri bölüp… İyi ki varsın hep ol 'Kızılcık Şerbeti'! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az" ifadelerini kullanmıştı.