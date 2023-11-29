'Kızılcık Şerbeti'nde Ajda Pekkan sürprizi
Ajda Pekkan, daha önce hayranı olduğunu söylediği SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde konuk oyuncu olarak yer alacak
SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği ve cuma akşamlarına damga vuran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz bir konuk olacak. Her fırsatta 'Kızılcık Şerbeti'ne olan hayranlığını dile getiren Ajda Pekkan, dizide rol alacak.
Süperstar herhangi bir karakter olarak değil, Ajda Pekkan olarak senaryoda olacak. Ajda Pekkan'lı bölüm yılbaşı gecesi ya da 29 Aralık Cuma gecesi yayınlanacak.
"BAYILARAK İZLİYORUM"
Geçtiğimiz nisan ayında Antalya’da sahneye çıkan Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelenler arasında 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör de vardı. Oyuncuyu gören Süperstar, konsere kısa bir ara vererek dizi hakkındaki duygu ve görüşlerini paylaşmıştı.
Ajda Pekkan, "Bayılarak izliyorum, cuma akşamları; benim bütün ekibim, bütün arkadaşlarımca hiçbir randevu alınmıyor. O sinerji herkese geçti. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum, devam edin. Bütün arkadaşlara çok selamlar" demişti.
O anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Doğukan Güngör ise, "İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti sevgili Ajda Pekkan Antalya’da hem de konseri bölüp… İyi ki varsın hep ol 'Kızılcık Şerbeti'! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az" ifadelerini kullanmıştı.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
Ayrıca dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümüne Farah Zeynep Abdullah konuk olacak. Ünlü oyuncu, 'Dilruba' karakterine hayat verecek