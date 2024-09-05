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        Haberler Magazin Ajda Pekkan, konserde yardım çağrısında bulundu - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan, konserde yardım çağrısında bulundu

        Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde, seyircilerinden depremzede çocukların eğitimi için gerçekleşen yardım projesine destek vermeleri ricasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:54
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        Konserde yardım çağrısında bulundu
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        Ajda Pekkan, KerkiSolfej'in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

        Konserde; geçmişten günümüze hafızalara kazınan şarkılarını, binlerce kişilik hayranıyla seslendiren Ajda Pekkan, dur - durak bilmeden sergilediği sahne şovuyla da beğenileri topladı.

        Ajda Pekkan, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) depremzede çocukların eğitimi için gerçekleşen yardım projesini sahneden duyurarak dinleyicisinden destek ricasında bulundu.

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        Sanatçının konserlerine danslarıyla renk katan Kolombiyalı ve Ukraynalı dansçılar, konserde özel dans şovlarıyla da Ajda Pekkan'a sahnede eşlik etti.

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