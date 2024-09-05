Ajda Pekkan, konserde yardım çağrısında bulundu
Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde, seyircilerinden depremzede çocukların eğitimi için gerçekleşen yardım projesine destek vermeleri ricasında bulundu
Ajda Pekkan, KerkiSolfej'in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.
Konserde; geçmişten günümüze hafızalara kazınan şarkılarını, binlerce kişilik hayranıyla seslendiren Ajda Pekkan, dur - durak bilmeden sergilediği sahne şovuyla da beğenileri topladı.
Ajda Pekkan, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) depremzede çocukların eğitimi için gerçekleşen yardım projesini sahneden duyurarak dinleyicisinden destek ricasında bulundu.
Sanatçının konserlerine danslarıyla renk katan Kolombiyalı ve Ukraynalı dansçılar, konserde özel dans şovlarıyla da Ajda Pekkan'a sahnede eşlik etti.