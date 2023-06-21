"6 DEFA ÇOCUĞUM OLDU, BEN İSTEMEDİM"



Öte yandan Pekkan, daha önce, "Keşke bir evliliğim olsaydı, 30-40 yıl sürseydi dediğiniz oluyor mu?" sorusuna yanıt vermişti. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Ajda Pekkan, "30-40 yıl hiçbir evlilik sürmez. Kedilerle avunmaya çalıştım. Benim çocuğum 6 defa oldu, istemedim. Ben kendi hayatımı zor idame ettirebildim, iki ayağım üzerinde zor durabildim" demişti.