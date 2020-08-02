İHA

Süperstar ajda Pekkan, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde Gündoğan Mahallesi'nde bulunan bir otelde sahne aldı. Söylediği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşatan Ajda Pekkan, danslarıyla da beğeni topladı. Sahneye özel tasarım kıyafet ile çıkan Pekkan, dansçılarıyla birlikte adeta şov yaptı.

“Yakar Geçerim”, “Arada Sırada”, “Resim”, “Yan”, “Aynen Öyle”, “Vitrin” ve “Flu Gibi” gibi pek çok hit şarkısını seslendiren Ajda Pekkan, söylediği Türk Sanat Müziği eserleri ile de kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Repertuvarında sürpriz şarkılara da yer veren Pekkan, muhteşem şovuyla bayramda unutulmaz bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan, "Batsın Bu Dünya" şarkısını yorumlarken, kendisini dinlemeye gelen Orhan Gencebay'a da sevgilerini iletti. Süperstar sesi, bitmeyen enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla üç saat sahnede kalarak rekora koştu. Ajda Pekkan "Aman Petrol" şarkısıyla performansını noktaladı.