Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, yaz turnesine tüm hızıyla devam ediyor. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Ajda Pekkan, tüm biletleri tüketen ve konser alanını tıklım tıklım dolduran sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnesine ve kıyafetlerine her zaman özen gösteren Ajda Pekkan, sahne illüzyon ister” dedi. Sahnede merhum Fikret Şenes’i anan Pekkan; “Bu akşam söyleyeceğim en güzel şarkılarımın efsane yaratıcısı Fikret Şenes’i rahmetle anıyorum” dedi. REKLAM