AJet'in İstanbul-Beyrut seferleri başladı
AJet'in İstanbul'dan Beyrut'a direkt uçuşları başladı
AJet, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a İstanbul’dan direkt seferlere başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na ilk sefer 2 Aralık’ta yapıldı.
Ankara ve Adana’dan Beyrut’a seferleri olan AJet, İstanbul – Beyrut hattını 2 Aralık 2025 tarihinde düzenlediği seferle açtı. 1 saat 45 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı. Törene AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.
AJet, Beyrut’a haftanın her günü İstanbul’dan sefer düzenleyecek.