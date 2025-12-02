Habertürk
        AJet'in İstanbul-Beyrut seferleri başladı

        AJet'in İstanbul'dan Beyrut'a direkt uçuşları başladı

        02.12.2025 - 12:54
        İstanbul-Beyrut seferleri başladı
        AJet, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a İstanbul’dan direkt seferlere başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na ilk sefer 2 Aralık’ta yapıldı.

        Ankara ve Adana’dan Beyrut’a seferleri olan AJet, İstanbul – Beyrut hattını 2 Aralık 2025 tarihinde düzenlediği seferle açtı. 1 saat 45 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı. Törene AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

        AJet, Beyrut’a haftanın her günü İstanbul’dan sefer düzenleyecek.

