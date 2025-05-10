AJet, Anneler Günü'nü özel uçak bilet kampanyası ile kutluyor. AJet indirimli bilet kampanyası, belirtilen tarih aralığında tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda geçerli olacak. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet'in indirimli biletleri, mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Peki, "AJet indirimli bilet kampanyası ne zaman ve nasıl alınır? AJet indirim bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli olacak?"