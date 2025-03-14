AJet Kıbrıs'a indirimli bilet kampanyası başlattı! AJet Kıbrıs kampanyası hangi tarihlerde geçerli?
AJet, Kıbrıs'a özel indirimli bilet kampanyası başlattı; 780 TL'den başlayan bilet fiyatları satışa çıktı. 27 Mart'a kadar sürecek kampanyadan yararlanmak isteyenler AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinden bilet alabilir. Peki, AJet Kıbrıs kampanyası hangi seferlerde geçerli? İşte, detaylar...
AJet, Kıbrıs özelinde başlattığı indrimli bilet kampanyasında biletleri 780 TL'den satışa sundu. Kampanyaya 8 kilo kabin bagajı ve 15 kilo uçak altı bagaj hakkı da dâhil edildi. 27 Mart'a kadar sürecek kampanyada seyahat tarihi de Mart ayı olarak belirlendi. İşte, detaylar...
AJET KIBRIS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
AJet'in Kıbrıs kampanyası 27 Mart 2025'e kadar sürecek.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Kampanyadan bilet alanlar 13-27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.
AJET KAMPANYASI HANGİ SEFERLERDE GEÇERLİ?
GENEL KURALLAR
Tek yön biletler 780 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.
13 Mart 2025 – 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki tek yön direkt uçuşlar için geçerlidir.
Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.
İndirimli biletler yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir. Ek paket ücretiyle Flex ve Premium paketlerimizden de faydalanabilirsiniz.
İndirimli bilet fırsatı sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
İndirimli bilet fırsatında sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.
AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.