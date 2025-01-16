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        Haberler Bilgi Ekonomi AJet'ten yurt içi bilet kampanyası bugün bitiyor! AJet 599 TL yurt içi kampanyası rotaları, seyahat tarihi

        AJet yurt içi bilet kampanyasında son gün! Biletler 599 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı

        AJet'in yurt içi uçuşlar için başlattığı kampanya bugün sonlanıyor. 5 Şubat ile 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlar, 599 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Toplamda 111 bin koltukla sınırlı olan kampanya, sadece Basic paket ücreti için geçerli. İşte, AJet kampanya detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:51
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        AJet, 5 Şubat - 26 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak özel bir yurt içi kampanyası duyurdu. Bugün sonlanacak kampanya, toplamda 111 bin koltukla sınırlı ve KKTC hariç tüm iç hatlardaki tek yön direkt uçuşları kapsıyor. İşte, AJet yurt içi bilet kampanyası detayları...

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        AJET YURT İÇİ KAMPANYASI BAŞLATTI

        5 Şubat - 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan 599 TL'den başlayan fiyatlarla biletler satışa çıktı.

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        KAMPANYA TARİHLERİ NEDİR?

        Kampanya 15-16 Ocak tarihlerinde geçerli olacak.

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        GENEL KURALLAR

        Kampanya satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 15 Ocak 2025 00:00’dır.

        5 Şubat 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

        Kampanya, tüm iç hat (KKTC Hariç) tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır.

        Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.

        Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında geçerlidir.

        Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.

        Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

        Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

        Kampanya kapsamında toplam 111.000 adet koltuk arz edilecektir.

        Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.

        AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

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