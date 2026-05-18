Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AJet yüzde 30 indirimli yurt içi bilet kampanyası başlattı! AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerdeki hangi uçuşlar için geçerli?

        AJet’ten 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyası! AJet yurt içi bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

        AJet, yurt içi uçuşlara yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Yüzde 30 indirim fırsatı sunan kampanya kapsamında biletler satışa çıkarıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 18-19 Mayıs tarihleri arasında satın alması gerekiyor. İndirimli bilet fırsatının duyurulmasının ardından, kampanyanın hangi seyahat tarihlerini kapsadığı da merak konusu oldu. Peki, AJet'in yurt içi indirim kampanyası hangi tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli? İşte kampanyaya dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AJet, yurt içi uçuşlara özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyasını bugün itibarıyla başlattı. Kampanya kapsamında avantajlı fiyatlarla satışa sunulan biletlerin, 19 Mayıs’a kadar alınabileceği açıklandı. İç hat seyahatlerini daha ekonomik hale getiren kampanya büyük ilgi görürken, indirimin hangi uçuşları kapsadığı ve hangi tarihler arasında geçerli olduğu da yolcular tarafından merak ediliyor. Peki, AJet’in indirimli bilet kampanyası hangi hatlarda geçerli, uçuşlar hangi tarih aralığını kapsıyor? İşte kampanyaya ilişkin tüm detaylar…

        2

        AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Ajet, 18 Mayıs 2026 bugün saat 11.00 itibarıyla yurt dışı bilet kampanyası başlattı.

        Kampanya kapsamında satın alınacak biletlerde tüm koltuk seçimleri yüzde 30 indirimli olarak satışa sunuldu. Bilet satışları 19 Mayıs Salı günü sona erecek.

        3

        KAMPANYA HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        AJet yurt içi bilet kampanyası 1 Eylül – 10 Kasım 2026 tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli.

        4

        KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?

        İndirim kampanyası tüm yurt içi uçuşlarını kapsıyor.

        5

        GENEL KURALLAR

        - Kampanyada sunulan ücrete vergiler ve harçlar dahil değildir.

        - İndirim kampanyası sadece 12-27 yaş arasındaki yolcular için geçerlidir.

        - İndirim kampanyası 18-19 Mayıs 2026 tarihinde satın alınacak biletlerde geçerlidir.

        - 1 Eylül 2026 – 10 Kasım 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

        - İndirim kampanyası tüm yurt içi uçuşlarını kapsamaktadır.

        - İndirimler tek yön için belirlenmiştir. Gidiş-dönüş biletlerinde de geçerlidir.

        - Kampanya dahilinde satın alınacak biletlerde tüm koltuk seçimleri yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacaktır.

        - İndirim kampanyası sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        - Kampanya sadece AJet Mobil uygulamasında geçerlidir.

        - AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        - AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haftalık - 16 Mayıs 2026 (3. Dünya Savaşını Şirketler Mi Önlüyor?)

        3. Dünya savaşını şirketler mi önlüyor? Uçaktaki CEO'lar masada da var mı? Trump-Şi buluşmasının sonucu nasıl yansıyor? Tayvan yalnız mı bırakıldı? İran savaşının ateşi körüklenecek mi? Haftalık'ı Esra Toptaş sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk