AJet’ten 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyası! AJet yurt içi bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
AJet, yurt içi uçuşlara yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Yüzde 30 indirim fırsatı sunan kampanya kapsamında biletler satışa çıkarıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 18-19 Mayıs tarihleri arasında satın alması gerekiyor. İndirimli bilet fırsatının duyurulmasının ardından, kampanyanın hangi seyahat tarihlerini kapsadığı da merak konusu oldu. Peki, AJet'in yurt içi indirim kampanyası hangi tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli? İşte kampanyaya dair tüm ayrıntılar…
AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI
Ajet, 18 Mayıs 2026 bugün saat 11.00 itibarıyla yurt dışı bilet kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında satın alınacak biletlerde tüm koltuk seçimleri yüzde 30 indirimli olarak satışa sunuldu. Bilet satışları 19 Mayıs Salı günü sona erecek.
KAMPANYA HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?
AJet yurt içi bilet kampanyası 1 Eylül – 10 Kasım 2026 tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli.
KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARI KAPSIYOR?
İndirim kampanyası tüm yurt içi uçuşlarını kapsıyor.
GENEL KURALLAR
- Kampanyada sunulan ücrete vergiler ve harçlar dahil değildir.
- İndirim kampanyası sadece 12-27 yaş arasındaki yolcular için geçerlidir.
- İndirim kampanyası 18-19 Mayıs 2026 tarihinde satın alınacak biletlerde geçerlidir.
- 1 Eylül 2026 – 10 Kasım 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
- İndirim kampanyası tüm yurt içi uçuşlarını kapsamaktadır.
- İndirimler tek yön için belirlenmiştir. Gidiş-dönüş biletlerinde de geçerlidir.
- Kampanya dahilinde satın alınacak biletlerde tüm koltuk seçimleri yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacaktır.
- İndirim kampanyası sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
- Kampanya sadece AJet Mobil uygulamasında geçerlidir.
- AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.