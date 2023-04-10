AK Parti Artvin milletvekili adayları kimler?

AK Parti Artvin milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin il il milletvekili adayları da belli oldu. AK Parti, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber AK Parti Artvin milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, AK Parti'nin Artvin milletvekili adayları kimler? İşte, AK Parti Artvin milletvekili aday listesi