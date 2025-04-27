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        Haberler Gündem 3. Sayfa AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder hayatını kaybetti

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atarak yağmur suyu tahliye kanalına düşen otomobilin sürücüsü AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder (31), hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 22:21 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:21
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        AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Önder hayatını kaybetti
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        Kaza, sabah saatlerinde Aydın- Denizli karayolu Sultanhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi.

        Nazilli'den Aydın yönüne gitmekte olan AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder yönetimindeki 09 ER 264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Önder otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Önder, sağlık ekiplerince Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Murat Önder kardeşimizin elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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