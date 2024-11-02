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        Haberler Gündem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ağaca çarpmasıyla kaza atlattı - En Son Haberler

        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ağaca çarpmasıyla kaza atlattı

        Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ağaca çarpmasıyla kaza geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 21:12 Güncelleme: 03.11.2024 - 00:12
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        Milletvekili Varank kaza geçirdi
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        Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'da üretilen bir arazi aracının test sürüşü sırasında geçirdiği kazadan yara almadan kurtuldu

        AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katıldığı sırada, bindiği araç kazaya karıştı. Varank’ın da içinde bulunduğu araç, ormanda seyir halinde iken, şiddetli bir şekilde ağaca çarptı.

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        Operatörün yanında oturan Varank'ın anlık refleksle başını eğip, kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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        #MUSTAFA VARANK
        #haberler
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