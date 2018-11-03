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AK Parti'de aday adaylığı ücreti belli oldu

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarını sürdüren AK Parti, aday adaylarından alınacak ücretleri belirledi

03.11.2018 - 15:37 | Güncelleme: AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, dün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin alınan kararları paylaştı.

Buna göre, AK Parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılacak, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında "merkez yoklaması" usulü uygulanacak.

Adaylık başvuruları, belediye başkanlıkları için 5-12 Kasım'da, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için 5 Kasım-12 Aralık'ta alınacak.

Başvurular, büyükşehir ve il belediye başkanlıkları için Genel Merkeze veya buraya iletilmek üzere il başkanlıklarına, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için ilçe başkanlıklarına bizzat yazılı yapılacak.

Büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500, belde belediye başkanı aday adaylarından bin, büyükşehirlerdeki belediye meclisi üyesi aday adaylarından bin, il genel meclisi üyesi ve büyükşehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından 500 lira alınacak.

Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek.

Öte yandan 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) devredildi.

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