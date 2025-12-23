Habertürk
        AK Parti'den 'deprem suçları' açıklaması | Son dakika haberleri

        AK Parti'den 'deprem suçları' açıklaması

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Depremde yıkılan binaların sorumlularının kovid düzenlemelerinden yararlanmaması için eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu

        Giriş: 23.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:41
        AK Parti'den 'deprem suçları' açıklaması
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11'inci Yargı Paketinde yer alan Covid-19 düzenlemesiyle ilgili, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz" dedi.

        DHA'da yer alan habere göre AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanması planlanan ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak da bilinen, 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili açıklama yaptı.

        Güler, teklifte yer alan Covid-19 düzenlemesine ilişkin, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

