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"ORTAYA FARKLI BİR ÇALIŞMA DA ÇIKABİLİR"

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun'un kabul edildiğini anımsatan Güler, burada amaç ve kapsam kısmına bakıldığında yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini anımsattı. Güler, "Bunun yanında genç girişimcilerimizin -ki bu ev hanımlarımızı da doğrudan ilgilendirecektir- genç girişimcilerimiz, hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleyeceği kapsam içerisinde yer alacak. Bununla birlikte değerlendirildiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ortaya farklı bir çalışması da çıkabilecektir." ifadesini kullandı.