AK Parti'den ev hanımlarına emeklilik açıklaması! Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak?
Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaşırken gözler ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine çevrildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ev hanımlarına emeklilik yasasına ilişkin olarak "Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sisteminin devreye girmesi bekleniyor. İşte 2023 ev hanımlarına emeklik başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...
Ev hanımlarına emeklik başvuru tarihleri ve şartları, Aile ve Gençlik Fonunun kurulmasının ardından gündeme geldi. Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nca kabul edildi. Aile Bankası'ndan elde edilecek olan gelirle birlikte gençlere evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik imkanı sunulacağı açıklanmıştı. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin ikinci torba yasa ile Meclis'e sunulması bekleniyor. İşte 2023 ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak ve şartları neler? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirmişti.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASI ÇIKTI MI, ÇIKACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan müjdeler arasında yer alan ev hanımlarına evlilik düzenlemesi hakkında AK Parti'den açıklama geldi.
"YASALAŞMA NOKTASINDA BİR TEKLİF ORTAYA ÇIKMIŞ DEĞİL"
Bir gazetecinin, ev hanımlarına emeklilik hakkının verilmesine ilişkin düzenleme beklentisinin olduğunu hatırlatması üzerine Güler, "Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Ama henüz yasalaşma noktasında bir teklif ortaya çıkmış değil. Bu teklifimizde bu husus yer almıyor. Ama Bakanlığımızın çalışmaları da devam ediyor." yanıtını verdi.
"ORTAYA FARKLI BİR ÇALIŞMA DA ÇIKABİLİR"
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun'un kabul edildiğini anımsatan Güler, burada amaç ve kapsam kısmına bakıldığında yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini anımsattı. Güler, "Bunun yanında genç girişimcilerimizin -ki bu ev hanımlarımızı da doğrudan ilgilendirecektir- genç girişimcilerimiz, hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleyeceği kapsam içerisinde yer alacak. Bununla birlikte değerlendirildiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ortaya farklı bir çalışması da çıkabilecektir." ifadesini kullandı.
"EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle paylaşmıştı: ''Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız.''
ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ
Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.
Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.
MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR
Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.
İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak.
Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.