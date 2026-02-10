AK Parti'den "İstanbul'da Bir Olmak" temalı program

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi'nde "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla düzenlenen programda, kongre sonrası dönemde yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe ilişkin hedefler paylaşıldı.

Programa, AK Parti Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, programda yaptığı konuşmada, İstanbul teşkilatları olarak parolalarının, "İstanbul'da bir olmak" olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte İstanbul, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Dünyanın olağanüstü zamanlardan geçtiğini ifade eden Özdemir, Türkiye'nin dünyanın bütün çatışma bölgelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde barış ve huzur ihraç ettiğini dile getirdi.

Özdemir, İstanbul teşkilatları olarak sorumluluklarının büyüklüğünün farkında olduklarını belirterek, genel merkez, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm teşkilatlarla birlikte sahada yürüttükleri çalışmaların meyvesini vermeye başladığını ifade etti.

"İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMAYA BİR AN BİLE ARA VERMEDİK" AA'nın haberine göre; İstanbul'un belediyecilik ve şehir hizmetleri açısından, çok gerilere gitmeye devam ettiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu: "CHP'li yönetim bir taun gibi, bir salgın gibi, bir çete gibi şehrimizin adeta iliğini emdi. İstanbul'u, İstanbul'a yakışmayan işlerle kirletti. Biz ise ilçe belediyelerimiz eliyle, hükümetimiz eliyle, İstanbul için çalışmaya bir an bile ara vermedik. Başta metrolar olmak üzere ulaşım yatırımları, kentsel dönüşüm yatırımları, çevre yatırımları, sağlık yatırımları, eğitim yatırımları… İstanbul için her alanda her türlü yatırımı büyük bir görev şuuruyla yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hizmette olmayanların nerede olduklarını acı bir tecrübe olarak öğrendik. Sahte gülücükler, kamera bantları, gizli buluşmaların ardında ne yattığını, iddianame ortaya çıkınca, sanıkların ifadelerinde, itirafçıların itiraflarında gördük." Özdemir, trafik, İETT otobüslerinin yanması, metrobüs ve toplu ulaşımdaki sorunlar, kentsel dönüşümde geri kalınması gibi meselelerin neden oluştuğunun son davalarla görüldüğünü anlattı.

İstanbul'da reklam alanlarında başlattıkları kampanyanın CHP yönetiminde büyük rahatsızlığa yol açtığını ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne yapalım, gözlerimize bant mı çekelim? İstanbul'un feryadına sağır mı olalım? Doğruyu söylemekten vaz mı geçelim? Kör olmayacağız, sağır olmayacağız. Gerçekleri söylemekten asla vaz geçmeyeceğiz. İstanbul'a ne yaptıklarını, İstanbullulara bir bir anlatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Her şartta, her yerde, her zaman. Bu, İstanbul'un üzerimizdeki hakkıdır. İstanbul'un hakkını, İstanbul'un imkanlarını talan edenlerden söke söke alacağız." "İNŞALLAH BU TABLOYU ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ" Özdemir, teşkilat olarak 2026 ve takip eden yıllar için yol haritalarını belirlediklerini ifade ederek, daha fazla çalışarak ivmelerini yükselteceklerini söyledi. İlk somut hedeflerinin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, sonrasında ise İBB ve ilçe belediye başkanlığı seçimleri olduğunu belirten Özdemir, ev ev, mahalle mahalle, ilçe ilçe büyüyerek başaracaklarını dile getirdi. Sunumunda, yaptırdıkları kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaşan Özdemir, şunları kaydetti: