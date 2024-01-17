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        Haberler Gündem Politika AK Parti'den İstanbul için yeni seçim şarkısı: "Sevdamızsın İstanbul"

        AK Parti'den İstanbul için yeni seçim şarkısı: "Sevdamızsın İstanbul"

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da kullanılacak seçim şarkısını tanıttı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:38
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        AK Parti'den seçim şarkısı: Sevdamızsın İstanbul
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        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında "Sevdamızsın İstanbul" isimli şarkı hazırladı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlere yönelik kampanya sürecinde daha önce sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan "Çoğu gitti azı kaldı" şarkısına bir yenisi daha eklendi.

        "Sevdamızsın İstanbul" ismiyle hazırlanan şarkının klibini, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı.

        AK Parti İstanbul teşkilatının saha çalışmalarına ilişkin detaylarla zenginleştirilen klip, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

        Şarkının sözleri şu şekilde:

        "Sevdamızsın İstanbul/Davamızsın İstanbul/Eline doğduk yoluna baş koyduk/Vakit tamam yeniden İstanbul

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        Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda/Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın/Hayallerini kurduğum rüya/Bir kez gören şehrimi olur müptelası

        Şehirlerin sultanısın yar sen/Şairlerin ilhamısın/Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen/Müjdelenen bir çağrısın

        Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam/Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam/Şehrim ister, ol hakim değil hadim/Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim

        Aynı ruh, aynı dava, aynı mana/Yıllar geçse de bizim için bitmeyen bir aşksın/İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın/İzin ver meşaleni hak edenler yaksın

        Sevdamızsın İstanbul/Davamızsın İstanbul/Eline doğduk yoluna baş koyduk/Vakit tamam yeniden İstanbul."

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        #AK Parti
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