AK Parti’nin yerel seçimlere yönelik çalışmaları devam ederken yapılan anketlerden hiçbir ilde "garanti" bir tablonun ortaya çıkmadığı kaydedildi. Seçmenin adaya göre eğilimlerini belirleyeceği tespiti yapıldı.

Kıvanç El'in Milliyet'teki haberine göre, AK Parti, yerel seçim hazırlıklarında sona yaklaşırken, partinin çeşitli verileri istediği anketler de gelmeye başladı. AK Parti kaynakları, anket çalışmaları ve parti kurullarından alınacak değerlendirmeler ışığında adayların belirleneceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönem konuşmalarında sık sık vurgu yaptığı, “En iyi adayla seçmenin karşısına çıkacağız”, “Kendine ikbal arayan değil, yaşadığı yerde halkıyla bütünleşmiş, onun derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen, yüreğinde hizmet aşkı, kafasında projeleri olan adaylar lazımdır” şeklindeki aday profiline dair açıklamalarının arkasında da son gelen bu anketler olduğu bildirildi. AK Parti kurmayları anketlerden hiçbir ilde “garanti” bir tablonun ortaya çıkmadığını ifade etti.

"ÖNCE BİR ADAYI GÖRELİM"

Parti seçmenlerinin illere göre oranları farklı olmakla birlikte yüzde 50 ile yüzde 65 bandında seçmenin “partim kimi aday gösterirse göstersin partime oy veririm” değerlendirmesi yaptığı ve hâlâ parti oyunun güçlü olduğu vurgulandı. Anketlerde, yüzde 35 ila yüzde 50 arasında bir seçmenin de “Önce bir adayı görelim” noktasında olduğu kaydedildi. AK Parti kaynakları, “Partiler kendi oyunu üçte iki oranında korusa da bu seçimi kazanmaları noktasında hala kesin bir sonuç vermiyor. Hele ki birbirine yakın oy çıkan illerde adayın profili önemini çok daha fazla koruyor. Bu aslında çok değerli bir sonuç. Seçmen projelere, adımlara, vizyona göre oy veriyor” değerlendirmesi yaptı.

Öte yandan, birçok ilde ve ilçede başkanların vatandaştan uzak olduğu hatta bazı yerlerde seçmenin belediye meclis üyelerini tanımadığı tespit edildi. AK Parti’nin aday profiline dair belirlenecek kriterlerin ardından yapılacak değerlendirmeler ile aralık ayı içerisinde kararın verilmesi bekleniyor.

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