Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi 0:00 / 0:00

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2022

BAKAN KOCA: KENDİSİYLE GÖRÜŞTÜM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayla ilgili olarak, sosyal medya hesabından bilgi paylaşımında bulundu. Koca, "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.