AK Parti Genel Başkan Yardımcı Sırakaya'dan 'Belçika'da Türk vatandaşına saldırı' hakkında açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın göbeğinde "etnik" kökeni nedeniyle vahşi ve çağ dışı bir tutumla bir insanın, vatandaşın saldırıya uğramasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Saldırıya suskun kalmalarının asla düşünülemeyeceğini bildiren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bu saldırıyı gerçekleştiren terör destekçileri hakkında yürütülecek adli ve hukuki süreci de yakından takip edeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Irkçı, ayrımcı, İslam düşmanı, hastalıklı düşünceler ve bu düşüncelerden beslenen kirli yapılara karşı uluslararası, keskin ve net yaptırımların yürürlüğe girmesi hususunda Türkiye ve AK Parti hükümeti olarak tüm organlarımızla mücadelemiz devam edecektir."