        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi yorumu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimi yorumu

        AK Parti Genel Başkanı Hüseyin Yayman, 17–25 Aralık'ı milli iradeyi hedef alan bir "hukuk darbesi planı" olarak nitelendirerek, yolsuzluk kılıfı altında sahnelenen bu vesayet girişiminin milletin feraseti ve devletin kararlı duruşuyla boşa çıkarıldığını vurguladı ve 'Hesap sandıkta görülür, meşruiyet millettedir' dedi

        Giriş: 17.12.2025 - 20:02 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:02
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin, "Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milli iradeye pusu kuran, sandığı itibarsızlaştırmaya çalışan, hukuku ve kurumları siyasetin yerine ikame etmeye kalkışan her girişimin karşısında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Yayman, sosyal medya hesabından, FETÖ'nün 12 yıl önce girişimde bulunduğu 17-25 Aralık kumpasına ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin söz konusu süreçte verdiği demokrasi mücadelesinin, milletin iradesini yok sayan her türlü müdahalenin bu topraklarda er ya da geç boşa çıkacağının tarihsel ispatı olduğunu belirtti.

        Türkiye'de sandıkta tecelli eden milli iradeyi gasbetmeye çalışan hiçbir planın, milletin kararlı duruşu karşısında başarıya ulaşamadığını vurgulayan Yayman, "17–25 Aralık süreci, FETÖ'cü hainlerin hukuk darbesi planıdır. Bu süreç, bir yolsuzluk iddiası kılıfı altında yürütülen, seçilmiş iradeyi zayıflatmayı, Türkiye'nin bağımsız karar alma yeteneğini felç etmeyi amaçlayan vesayetçi bir müdahale teşebbüsüdür." ifadelerine yer verdi.

        Yayman, hedefin yalnızca bir hükümet değil, Türkiye olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Amaç, bu ülkeyi yeniden eski karanlık alışkanlıklara mahkum etmek, Türkiye'yi kendi rotasını çizemeyen, başkalarının ajandalarına göre yönlendirilen bir aparat haline getirmekti. Milletimizin feraseti ve devletimizin kararlı iradesi, bu kirli senaryoyu yerle bir etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'miz kurulduğu günden bu yana vesayetle mücadeleyi bir tercih değil, bir zorunluluk olarak görmüştür. Bu mücadele, darbeci zihniyete karşıdır, bürokratik oligarşiye karşıdır, milli iradeyi perde arkasından kontrol etmeye çalışan her türlü yapıya karşıdır."

        Siyasetin meşruiyet kaynağının millet olduğunun altını çizen Yayman, milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığına dikkati çekti.

        Yayman, şunları kaydetti:

        "Milli iradeye pusu kuran, sandığı itibarsızlaştırmaya çalışan, hukuku ve kurumları siyasetin yerine ikame etmeye kalkışan her girişimin karşısında durduk; bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Hesap sandıkta görülür, meşruiyet milletten alınır. Türkiye Yüzyılı, işte bu iddianın adıdır. Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün kabul edilmediği, bağımsız karar alan, güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla yoluna devam eden büyük ve lider Türkiye'nin adıdır. Bu yürüyüş durmayacak. Bu irade teslim alınamayacak. Bu millet, kendi kaderini tayin etmeye devam edecektir."

