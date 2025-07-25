AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Türkiye'nin dış politika başarısına ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen proaktif dış politika sayesinde Türkiye'nin barışa, istikrara ve adalete dayalı bir dünya düzeni inşa etme ideali doğrultusunda, uluslararası diplomasinin aktif ve yön verici aktörü olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, ilkeli, kararlı ve vizyoner bir dış politika anlayışıyla, bölgesel gelişmelerin yanı sıra, küresel meselelerde de çözüm üretme iradesi ve kapasitesiyle öne çıktığını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Dış politika yaklaşımımız, temelini diyaloğa açık, hakkaniyeti ve adaleti esas alan ilkelere dayanmaktadır. Geride bıraktığımız bir hafta içinde İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen diplomatik temaslar, bu yaklaşımın somut bir yansıması olmuştur. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler, süregiden çatışmaya rağmen diyalog kapılarını açık tutma çabasının önemli bir örneğidir. İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmelere sağladığımız ev sahipliği ise uluslararası krizlerin çözümünde Türkiye'ye duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısının, yarın ilgili ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olması, tarihi bağlarımızın güçlendirilmesinin yanı sıra, bölgesel işbirliğine atfettiğimiz önemin de açık bir ifadesidir.

Paylaşımında, "Barışın ve diyaloğun merkezi olarak Türkiye, diplomasiyi kalıcı barışın ve hakkaniyete dayalı bir uluslararası düzenin teminatı olarak gören bir anlayışla hareket etmektedir." ifadesine yer veren Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz, en derin ihtilaflarda dahi diyaloğun gücüne inanan bir ülkeyiz. Taraflar arasında köprüler kurmayı, ortak zemin oluşturmayı ve uzlaşma yolları açmayı ilke edinmiş durumdayız. Güçlünün değil, haklının yanında duruyor, her meselede uluslararası hukuk, insan hakları ve vicdani sorumluluk ilkeleriyle hareket ediyoruz. Türkiye, bugünün krizlerini çözmekle yetinmeyecek, daha adil, daha güvenli ve daha istikrarlı bir küresel düzenin kurulmasına öncülük etmeyi sürdürecektir. Bu duruşumuz, tarihimizden, medeniyet birikimimizden ve milletimizin barışa olan inancından güç almaktadır. Türkiye, 21. yüzyılda, diplomasisinin merkezi aktörlerinden biri olmaya devam edecektir."