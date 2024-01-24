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Balcı, 2010-2013 yılları arasında ise Ankara Kalkınma Ajansı Kurucu Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Bu kapsamda Ankara merkez ve ilçelerinde çok sayıda projede, bölgesel gelişme, yenilikçilik, teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürün ve hizmet geliştirme ile kırsal kalkınma alanlarındaki çalışmalara özel destekler sunulması konularına odaklandı.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde strateji geliştirme, inşaat-emlak ve Yeğitek’ten sorumlu müsteşar yardımcısı olarak çalıştı.

2 Mayıs 2014- 1 Aralık 2019 tarihlerinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Altındağ Belediye Başkanı olarak %64.4 oy oranıyla seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Doç. Dr. Asım Balcı, birçok AB projesinde yer almış olup çok sayıda yayınlanmış bilimsel makale ve kitaba imza atmıştır.