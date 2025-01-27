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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti MKYK toplanıyor: Bolu'daki yangın faciası ele alınacak | Son dakika haberleri

        AK Parti MKYK toplanıyor: Bolu'daki yangın faciası ele alınacak

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda büyük kongrenin 23 Şubat'ta yapılması için karar alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası da ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:53
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        AK Parti MKYK toplanıyor
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        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu haftanın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

        23 ŞUBAT'TA BÜYÜK KONGRENİN YAPILMASI İÇİN KARAR ALINACAK

        AK Parti 8'nci Olağan Kongre takvimi işlemeye devam ediyor. 12 Ekim'de ilçe kongreleri ile takvimi başlatan ak parti, şimdiye kadar 73 kentte il kongrelerini tamamladı. 31 Ocak'ta Antalya, 1 Şubat'ta Manisa ve İzmir, 7 Şubat'ta ise İstanbul il kongreleri yapılacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 23 Şubat'ta büyük kongrenin yapılması için karar alınacak. Toplantıda teşkilat başkanlığı da kongre takvimine dair bir sunum gerçekleştirecek.

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        BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

        Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısında tek gündem kongre takvimi olmayacak. Toplantıda Bolu'daki yangına dair değerlendirmeler yapılacak, elde edilen bilgi ve bulguların MKYK üyeleri ile paylaşılacak. Meclis araştırması açılması amacıyla atılan adımlar gündeme gelecek.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ SUNUM YAPACAK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da MKYK toplantısında Aile Yılı çalışmaları hakkında sunum yapacak.

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