AK Parti ve MHP 2019 belediye başkan seçimlerinde Cumhur ittifakından aday gösterdiği illerden birisi de Ardahan oldu. Samsun'daki seçmenler, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Ardahan Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Yunus Baydar'ın hayatını araştırıyor. Cumhur İttifakı Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar'ın hayatından detaylar haberimizde.

YUNUS BAYDAR KİMDİR?

1976 yılında Ardahan Merkez Yalnızçam Köyü'nde doğan Yunus Baydar, ilk öğrenimini Yalnızçam'da, orta öğrenimini ise Bursa Orhaneli Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olan Baydar, serbest veteriner hekimlik yapmış, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı ve Türkiye Domızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini de üstlenmişti. 2009 Yerel Secimlerinde Ak Parti'den İl Genel Meclis üyeliğine seçilen Yunus Baydar, 2010- 2015 yılları AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevi yürütmüş, 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Ardahan Milletvekili Adayı olmuştur.

2017'de ise yeniden il başkanlığı görevine getirilen Baydar, evli ve 2 çocuk babasıdır.