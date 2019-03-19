AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Kocaeli il başkan adayı kim? Tahir Büyükakın kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Kocaeli il başkan adayı Tahir Büyükakın kimdir? İşte Tahir Büyükakın'ın hayatı...

TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?



1969'da Kocaeli'de dünyaya gelen Tahir Büyükakın, orta öğrenimini İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde gördü. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 'nden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında Kocaeli Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi iktisat Bölümü 'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tahir Büyükakın, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi 'nde tamamladı. 2014 ve 2017 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüten Büyükakın, Haziran 2017'de Bilecik Valisi olarak atandı. İyi derecede İngilizce bilen Büyükakın evli ve 3 çocuk babasıdır.