AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Mardin il başkan adayı kim? Mehmet Vecdi Kahraman kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Mardin il başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman kimdir? İşte Mehmet Vecdi Kahraman'nın hayatı...

MEHMET VECDİ KAHRAMAN KİMDİR?

1962'de Mardin'de doğan Mehmet Vejdi Kahraman, ilk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı. Tarım, inşaat ve sanayi alanındaki ticari faaliyetlerini sürdüren Mehmet Vejdi Kahraman, birçok firmada yöneticilik yaparken birçok STK'da görev yaptı. 2014 Yerel Setimlerisnde Mardin Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 7 Haziran 2015 Genel Secimleri'nde Ak Parti Millet Vekili Adayı oldu. Kahraman, evli ve 5 çocuk babasıdır.