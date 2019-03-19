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AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Mersin il başkan adayı kim? Hamit Tuna kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Mersin il başkan adayı Hamit Tuna kimdir? İşte Hamit Tuna'nın hayatı...
HAMİT TUNA KİMDİR?
Hamit Tuna 1961 senesinde Mersin Yalınayak Köyü'nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Mersin'e bağlı Yalınayak Köyü'nde, liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü'nden mezun oldu.
1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nde öğretmenlik yaptı.
Tuna, 1983 yılından 1985 yılına kadar Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde ön lisans okudu. 1985 yılında başlamış olduğu ticari hayatını devam ettirirken, L.Avrupa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi, Elektrik Mühendisi oldu.
Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe Kongresi ile başladı.1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Aralıksız 5 yıl İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığının ardından 2 yıl İl Başkanlığı görevinde bulundu.
Hamit Tuna, 2003 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayı oldu. 2004 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir'e bağlı ilk kademe belediyesi olan Toroslar'da Belediye Başkanı seçildi. Adaylığını açıkladığı 2009 ve 2014 yerel seçimleriyle iki dönem daha Toroslar Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Hamit Tuna, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
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