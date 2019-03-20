AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Muğla il başkan adayı kim? Mehmet Nil Hıdır kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Muğla il başkan adayı Mehmet Nil Hıdır kimdir? İşte Mehmet Nil Hıdır'ın hayatı...

MEHMET NİL HIDIR KİMDİR?

1956 yılında Karaman' da doğdu. 1974 yılında ilk ve orta tahsilini tamamladı . 1983 yılında ege üniversitesi tıp fakültesini bitirdikten sonra ula eşrafmdan eski Muğla müftüsü Ilhan Armutçu oğlunun kızı ile evlendi.2015 yılında atılım üniver-sitesi sağlık bilimleri enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 2003-2007 Muğla Ak Parti İl başkanlığı yaptı 2007-2011 TBMM 23. Dönem Muğla Milletvekilliği yaptı 2012-2014 yıllarında İzmir KKHB-D idari hizmetler başkanlığı 2014-2015 Izmir Halk Sağlığı Müdürlüğü 2015-2016 Istanbul Boğaz Köprüsü İş yeri Hekimliği 2016-2017 yılları arası İstanbul Tuzla Organize Sanayi 33 işletmenin işyeri Hekim-liği görevlerinde bulundu. Evli ve 4 çocuk babası olan Doktor Mehmet Nil MIDIR halen Muğla'da ikametgah etmektedir.