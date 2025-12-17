Habertürk
        AK Parti ve MHP, Şehzadeler Belediyesi için aday çıkarmayacak | Son dakika haberleri

        AK Parti ve MHP, Şehzadeler Belediyesi için aday çıkarmayacak

        AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından 19 Aralık'ta yapılacak belediye başkanı seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi

        Giriş: 17.12.2025 - 20:03 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:03
        AK Parti ve MHP, aday çıkarmayacak
        AK Parti Manisa İl Başkanı Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, merhum başkana Allah'tan rahmet, ailesine, Manisalılara ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diledi.

        AK Parti olarak siyasette etik duruş ve insani sorumluluk anlayışını önemsediklerini belirten Turgut, daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası yapılan seçim sürecinde aday çıkarmama yönünde aldıkları kararını hatırlattı.

        Turgut, şunları kaydetti:

        "Aynı hassasiyet, aynı vicdani yaklaşım ve aynı siyasi etik anlayışıyla Şehzadeler Belediye Başkanımızın vefatı sonrası oluşan süreçte de AK Parti olarak aday çıkarmama kararı almış bulunuyoruz. Bu kararımız, siyasi rekabetten öte Manisa'nın birlik ve beraberliğini, toplumsal vicdanı ve ortak değerlerimizi önceleyen bir duruşun ifadesidir."

        MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de yazılı açıklamasında, cuma günü belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, aday çıkarmayacaklarını ve Cumhuriyet Halk Partisinin çıkaracağı adaya destek vereceklerini bildirdi.

        Tosuner, MHP olarak devlet ciddiyeti, demokrasiye saygı ve Gülşah Durbay'ın hatırasına hürmeten hareket edeceklerini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin çıkaracağı adaya, meclis üyelerimiz destek verecektir. Bu karar, herhangi bir siyasi pazarlığın değil, millet iradesine, yerel yönetim istikrarına duyulan sorumluluğun sonucudur." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
