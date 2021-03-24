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AK Parti yeni MKYK listesi - AK Parti 7. Olağan Kongresi MKYK listesi belli oldu

AK Parti 7. Olağan Kongresi devam ediyor. Partililer başta olmak üzere kamuoyunun genelinde AK Parti yeni MKYK üyeleri merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için 75 kişilik AK Parti MKYK listesi ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte AK Parti 2023 kadrosu...

AK Parti yeni MKYK listesi - AK Parti 7. Olağan Kongresi MKYK listesi belli oldu
AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu
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AK Parti 7. Olağan Kongresi devam ediyor. Partililer başta olmak üzere kamuoyunun genelinde AK Parti yeni MKYK üyeleri merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için 75 kişilik AK Parti MKYK listesi ile ilgili detayları haberimizde derledik.

MKYK 75 ÜYEYE YÜKSELDİ

AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi belli oldu. 50 kişilik asli, 25 kişilik yedek isimden oluşan MKYK, yeni dönemde 75 asli, 35 yedek isimden oluştu.

AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi Ankara'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi AK Parti MKYK'nın 50 kişiden 75 kişiye, yedek isimlerin de 25'ten 35'e çıkacağını açıklamıştı.

LİSTE BELLİ OLDU

Başta AK Parti üyeleri olmak üzere kamuoyunun genelinde AK Parti yeni MKYK üyeleri merak edilip araştırılıyor.

Kongrenin başlamasının ardından delegelerin oyuna sunulan liste de belli oldu. Kongreye tek listeyle girildiği için kongre sonunda mevcut aday listesi kesinleşmiş ve yeni MKYK bu listeye göre şekillenmiş olacak.

İşte AK Parti yeni MKYK aday listesi:

21 İSİM YER ALMADI

Açıklanan yeni MKYK listesinde, önceki dönemde yer alan 21 isim giremedi. MKYK'da yer almayan bazı isimlerin yeni kabinede yer alacağı iddia edildi. Yeni dönem AK Parti MKYK'da yer almayan isimler şöyle:

Ahmet Arslan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Cevdet Yılmaz
Erol Kaya
Eyüp Özsoy
Gökçen Özdoğan Enç
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Mehmet Akif Kalaycı
Metin Yavuz
Mustafa Ataş
Mahmut Atilla Kaya
Osman Nuri Gülaçar
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenlioğlu Ban

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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