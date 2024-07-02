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        Haberler Gündem Politika AK Partide doğurganlık hızındaki azalmaya ilişkin çalıştay düzenlendi | Son dakika haberleri

        AK Partide doğurganlık hızındaki azalmaya ilişkin çalıştay düzenlendi

        AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Türkiye'de Demografik Değişim Toplam Doğurganlık Hızında Azalma, Sonuçlar ve Politika Önerileri Çalıştayı" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:39 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:41
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        Doğurganlık hızında azalma çalıştayı
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        AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın​​​​​​​ açılış konuşmasını yapan Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, çalıştayda ülkedeki demografik değişim kapsamında, özellikle doğurganlıkta yaşanan azalmanın nedenleri ve muhtemel sonuçları ile çözüm önerilerini değerlendireceklerini aktardı.

        Doğurganlığın azalmasının, ülke ve milletin geleceği adına kritik önem arz ettiğini belirten Kaya, "En üst düzeyde gerek söylem ortaya koyan, gerekse çözüm adına gerekli yasal değişiklikleri yapan bir siyasi kadroyuz." dedi.

        "GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM ANLAYIŞINA ÇOK DAHA FAZLA SAHİP ÇIKMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

        AK Parti'nin iktidar olduğu günden itibaren aile yapısını güçlendirmek ve kadının çalışma hayatının aile düzeniyle birlikte devam ettirilmesini sağlamak için bir çok uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydeden Kaya, şunları söyledi:

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        "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana en düşük doğurganlık oranıyla karşı karşıyayız. Demokrafik değişim perspektifinde doğurganlık hızının azalmasını tek başına, nüfus artışının durması hatta gerilemesi meselesi olarak değerlendiremeyiz. Zira bu gerilemenin temelinde yatan nedenler, bunların kapsamı ve tehdit ettikleri temel insani ve milli değerlerdeki zaaflar çok daha büyük savrulmalara yol açabilecek nitelikte."

        Ülkenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesinin son derece kritik bir hedef olarak önlerinde durduğunu vurgulayan Kaya, "Bu hedef adına güçlü aile güçlü toplum anlayışına çok daha fazla sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

        Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşmasının ardından AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı söz aldı.

        Yazıcı, Sosyal Politikalar Başkanlığının Türkiye'de demografik değişim ve doğurganlık hızının düşmesi gibi hayati bir konuyu uzmanlarla birlikte çalıştay konusu yapmasının önemine vurgu yaparak katkı sağlayan katılımcılara teşekkür etti.

        Nüfusun stratejik anlamda en önemli konulardan biri olduğunu belirten Yazıcı, "Her şeyi yapan insan, üreten insan, tüketen, insanı yok eden insan. Böylesine önemli bir konuda, 'Türkiye nüfusunun özellikle çalışan nüfusunun, dinamik hızının çoğunlukta olması' demek suretiyle övündüğümüz önemli alana ilişkin bir sorunu yaşamak üzere, artık Türkiye de nüfusu yaşlı olan ülkeler kataloğunda yer almak üzere iken bu konuya köklü tedbirler almak ve hep birlikte bu alandaki kötüye gidişleri iyiye dönüştürmek başlıca temel hedefimiz." diye konuştu.

        Çalıştay, basına kapalı devam etti.

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        #AK Parti
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