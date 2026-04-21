        AK Partili Çelik: Özgür Özel zihniyeti, niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 17:33 Güncelleme:
        Özel'e tepki: Şuursuz bir zihniyet

        AK Partili Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

        DHA'da yer alan habere göre Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel'in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır. " dedi.

        Çelik açıklamasında şunları söyledi: "Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas'a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze'de, Batı Şeria'da veya Kudüs'te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün. Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin 'Netanyahu zihniyetinin iş birlikçisi' olarak bakacağı çok nettir."

