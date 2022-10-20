HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia edenlere sert yanıt verdi. Çelik, "Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır" dedi.

AK Partili Ömer Çelik Twitter'dan açıklamalarda bulundu. HDP MYK, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonlarda 2021'den bu yana kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

HDP MYK'nın iddialarına sert bir şekilde tepki veren Ömer Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar" dedi.

AK Partili Çelik, "Kahraman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 20, 2022

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.